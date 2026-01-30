Один из фигурантов дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево признал вину

РИА: фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево признал вину

Фигурант уголовного дела о хищении денег у бойцов специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево, который ранее находился в международном розыске, признал вину. Об этом сообщил РИА Новости информированный источник.

По его данным, сейчас обвиняемый находится в одном из следственных изоляторов Москвы. При этом собеседник агентства не уточнил, где был задержан фигурант и проводилась ли процедура экстрадиции в РФ.

«Вину он признал, досудебное соглашение пока не заключал», — сказал источник.

15 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что членами преступного сообщества, которые похищали деньги у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево, были не менее 40 человек.

О преступной деятельности в Шереметьево стало известно в мае 2025 года. Изначально бойцам российской армии предлагали услуги такси по адекватным ценам, однако в конце поездки сумма менялась. Например, вместо двух тыс. рублей просили 40 тыс. или даже 90 тыс. рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. Если потерпевшие отказывались платить, то им угрожали физической расправой. Предварительно сумма причиненного участникам СВО ущерба превысила 4 млн рублей.

Ранее стало известно, что два фигуранта дела о хищении денег в Шереметьево у бойцов СВО скрылись.