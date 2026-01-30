Размер шрифта
Орбан предостерег ЕС и НАТО от пути к войне с Россией

Орбан заявил, что принятие Украины в ЕС и НАТО приведет к войне с Россией
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Украина не может вступить в Европейский союз и НАТО, поскольку это приведет к войне с Россией. Об этом в эфире радиостанции Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он обратил внимание, что подготовленная в Брюсселе и Киеве дорожная карта для Украины предусматривает ускоренный прием страны в ЕС к 2027 году.

«Если Украина сейчас станет членом Евросоюза, то в Европе будет война, потому что это иллюзия, что одно государство ЕС может вести войну с великой державой, а другие не будут в это вовлечены», — сказал глава венгерского правительства.

По его словам, членство украинского государства в ЕС — «это путь к войне и разрушению европейского рынка». Политик отметил, что такой шаг — вопреки некоторым утверждениям — не повысит, а ослабит безопасность Евросоюза и НАТО. Он подчеркнул, что Украина «не может защитить Европу от России. Украинское государство «не укрепляет Европу, а втягивает ее в войну», продолжил премьер.

Также он выразил мнение, что Украина должна стать «своего рода безопасной полосой движения, буферной зоной, где не могут быть размещены российские войска».

До этого бывший посол Германии в Бельгии и постоянный представитель ФРГ при ОБСЕ Рюдигер Людекинг рассказал, что необходимо для предотвращения третьей мировой войны. По его словам, чтобы это сделать, Европе нужно вести «искреннюю» и «смелую» политику, которая избегает «ложного морального негодования», преодолевает «идеологическую слепоту» и предусматривает «четкую стратегию» в отношении России, США и других стран.

Ранее политолог объяснил, зачем Европе война с РФ.
 
