На Урале силовики ворвались в женскую баню, заявив о бесполости

Е1: силовики пришли в женскую баню в Екатеринбурге, заявив о бесполости

В Екатеринбурге силовики ворвались в женскую баню «Бодрость» на улице Первомайской. Один из правоохранителей в ответ на возмущения заявил о своей бесполости, пишет местный портал Е1.

«Мы мылись, все были голые! Кто-то был в раздевалке. Лично я — в помывочной. Зашел мужчина из Росгвардии, говорит: «Я бесполый». Мы стали быстро одеваться. У сотрудника на груди висела видеокамера. Возможно, она зафиксировала обнаженных посетительниц», — сказала журналистам местная жительница.

По ее словам, силовиков было шесть. О причинах их визита женщина не знает, она отметила, что «все было спокойно» и посетительницы «не буянили».

Директор бани сказал корреспондентам, что в ситуации разбираются.

До этого двое жителей Казани 35 и 36 лет получили ожоги 20% и 30% поверхности тела в одной из общественных бань города. Инцидент произошел во время общего парения. Между банщиком и нетрезвой компанией случилась перепалка. Из-за хамского поведения нетрезвых посетителей банщик покинул парную, думая, что они успокоятся.

Однако гости решили продолжить парение самостоятельно и вылили ведро с водой прямо на печь. В результате весь основной пар пошел на двух мужчин, сидевших напротив печи.

