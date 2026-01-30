Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Небензя указал на главную проблему НАТО, которую зафиксировал Трамп

Небензя: НАТО себя исчерпала, Трамп своими действиями зафиксировал этот факт
MFA Russia/Global Look Press

Североатлантический альянс (НАТО) себя исчерпал, президент США Дональд Трамп своими последними действиями зафиксировал этот факт. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в эфире телеканала «Россия 24».

«НАТО действительно себя исчерпало, мы говорили об этом давно. Президент Трамп просто зафиксировал этот факт по сути своей», — сказал он.

По словам дипломата, НАТО как организация в ближайшее время не исчезнет, однако сама концепция евроатлантической безопасности потерпела крах.

До этого газета The New York Times (NYT) писала, что Североатлантический альянс в его нынешнем виде рискует утратить свое значение из-за политики Дональда Трампа.

В статье говорится, что положение НАТО стало шатким из-за заявлений и действий американского лидера в отношении Гренландии. В ней также подчеркивается, что европейские государства имеют достаточно экономических и военных ресурсов, чтобы самостоятельно обеспечивать свою безопасность.

Ранее Трамп объявил себя спасителем НАТО.
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян массово взламывают через Wi-Fi. Как обезопасить себя и свой гаджет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!