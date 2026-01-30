Небензя указал на главную проблему НАТО, которую зафиксировал Трамп

Североатлантический альянс (НАТО) себя исчерпал, президент США Дональд Трамп своими последними действиями зафиксировал этот факт. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в эфире телеканала «Россия 24».

«НАТО действительно себя исчерпало, мы говорили об этом давно. Президент Трамп просто зафиксировал этот факт по сути своей», — сказал он.

По словам дипломата, НАТО как организация в ближайшее время не исчезнет, однако сама концепция евроатлантической безопасности потерпела крах.

До этого газета The New York Times (NYT) писала, что Североатлантический альянс в его нынешнем виде рискует утратить свое значение из-за политики Дональда Трампа.

В статье говорится, что положение НАТО стало шатким из-за заявлений и действий американского лидера в отношении Гренландии. В ней также подчеркивается, что европейские государства имеют достаточно экономических и военных ресурсов, чтобы самостоятельно обеспечивать свою безопасность.

Ранее Трамп объявил себя спасителем НАТО.