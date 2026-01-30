Центробанк обязал маркировать акции эмитентов с недобросовестным раскрытием

Биржи будут обязаны отмечать акции и облигации эмитентов, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности. Об этом сообщил Банк России.

В регуляторе рассказали, что Минюст зарегистрировал указание ЦБ, которое призвано частично смягчить проблему закрытия эмитентами информации.

Согласно документу, маркировке подлежат бумаги компаний, которые закрывают больше сведений, чем предусмотрено. Соответствующая маркировка предназначена для инвесторов и указывает на то, что осуществлять мониторинг деятельности компании, а также оценить ее финансовое положение невозможно из-за недостатка информации.

В Центробанке отметили, что альтернативой маркировке может служить наличие у эмитента, его ценных бумаг, поручителя или гаранта по ним рейтингов не менее чем от двух рейтинговых агентств, на которые смогут полагаться инвесторы. Для облигаций предназначены кредитные рейтинги, для акций – некредитные рейтинги акций. Они позволят частично восполнить дефицит информации.

Там добавили, что для поддержания доверия на финансовом рынке необходимо наличие достоверной информации и полного раскрытия сведений от эмитентов.

До этого президент России Владимир Путин дал указание ЦБ и правительству разработать и внедрить программу IPO и SPO государственных компаний, рассчитанную до 2030 года.

Ранее эксперты раскрыли риски «расщепления» рубля на платежный и накопительный.