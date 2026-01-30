Размер шрифта
В Петербурге введут выплаты студенческим семьям за рождение ребенка

Правительство Санкт-Петербурга готовит новые меры помощи семьям с детьми. В пресс-службе Смольного сообщили, что в городе введут дополнительную выплату при рождении ребенка в студенческих семьях, передает «Коммерсантъ».

Кроме того, планируется распространить выплату в размере 100 тыс. руб. беременным студенткам на все формы обучения, а не только очную. Также власти рассматривают расширение действующих мер для детей из многодетных семей.

Губернатор Александр Беглов поручил профильным комитетам подготовить предложения для последующего рассмотрения правительством города и Законодательным собранием.

По информации Смольного, в прошлом году в Петербурге в рамках национального проекта «Семья» действовали шесть новых мер поддержки, которыми воспользовались более 11 тыс. семей.

До этого сообщалось, что более 3 млн рублей в виде разных мер поддержки могут получить российские семьи с появлением ребенка.

Ранее Путин призвал увеличить период выплаты пособия по уходу за больным ребенком.
 
