В России рассказали, зачем Трампу удар по Ирану

Соединенные Штаты продолжат оказывать политическое давление на Иран, и даже будут готовы нанести ограниченные военные удары, чтобы создать сильный образ Республиканской партии перед выборами в конгресс. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов.

«Пока что США ведут дипломатические консультации с Ираном, которые на деле являются попыткой выкручивания рук властям страны и фактически вынуждают капитулировать и разоружиться. Я не исключаю, что и военный удар по Ирану вполне возможен в ближайшее время, потому что Трампу не простят, если он упустит исторический шанс вернуть Иран в зону влияния американцев. Перед выборами республиканцам нужен образ сильной и победоносной партии», — пояснил политолог.

По его мнению, промедление США может быть связано с тем, что они ждут, пока необходимый военный контингент расположится в регионе.

«Трампу нужна по-голливудски красивая картинка перед выборами. То есть негодяи, в данном случае Иран, должны быть устранены максимально быстро и с наименьшими потерями. Так что Штаты никакой большой сухопутной военной операции проводить не будут, но нанесут удар сами, либо с помощью Израиля, чтобы окончательно сокрушить всю военную силу Ирана», — заключил Балмасов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с властями Ирана. Он рассказал, что назвал два условия: отсутствие ядерного оружия и никаких убийств протестующих.

Ранее стало известно, что иранский правительственный самолет прилетел в Москву.