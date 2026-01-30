Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

В России рассказали, зачем Трампу удар по Ирану

Политолог Балмасов: Трампу нужен удар по Ирану, чтобы выиграть выборы
Denis Balibouse/Reuters

Соединенные Штаты продолжат оказывать политическое давление на Иран, и даже будут готовы нанести ограниченные военные удары, чтобы создать сильный образ Республиканской партии перед выборами в конгресс. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов.

«Пока что США ведут дипломатические консультации с Ираном, которые на деле являются попыткой выкручивания рук властям страны и фактически вынуждают капитулировать и разоружиться. Я не исключаю, что и военный удар по Ирану вполне возможен в ближайшее время, потому что Трампу не простят, если он упустит исторический шанс вернуть Иран в зону влияния американцев. Перед выборами республиканцам нужен образ сильной и победоносной партии», — пояснил политолог.

По его мнению, промедление США может быть связано с тем, что они ждут, пока необходимый военный контингент расположится в регионе.

«Трампу нужна по-голливудски красивая картинка перед выборами. То есть негодяи, в данном случае Иран, должны быть устранены максимально быстро и с наименьшими потерями. Так что Штаты никакой большой сухопутной военной операции проводить не будут, но нанесут удар сами, либо с помощью Израиля, чтобы окончательно сокрушить всю военную силу Ирана», — заключил Балмасов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с властями Ирана. Он рассказал, что назвал два условия: отсутствие ядерного оружия и никаких убийств протестующих.

Ранее стало известно, что иранский правительственный самолет прилетел в Москву.
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян массово взламывают через Wi-Fi. Как обезопасить себя и свой гаджет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!