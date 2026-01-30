Чиновника из Иркутской области обвинили в сексуальном насилии

СК РФ: чиновник из Усть-Кута стал фигурантом дела о сексуальном насилии

Сотрудника администрации Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что правоохранители задержали председателя комитета по сельскому хозяйству, природным ресурсам и экологии администрации Усть-Кутского муниципального образования. Против чиновника было возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ.

При этом, по информации ведомства, ранее мужчине предъявили обвинение в халатности. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«В связи с нарушением меры пресечения мужчина был объявлен в федеральный розыск. В настоящее время фигурант задержан по ст. 91 УПК РФ, с его участием проводятся все необходимые следственные действия», — рассказали в СК.

Там добавили, что сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Следователи направили в суд ходатайство о заключении чиновника под стражу.

