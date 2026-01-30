Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Чиновника из Иркутской области обвинили в сексуальном насилии

СК РФ: чиновник из Усть-Кута стал фигурантом дела о сексуальном насилии
Telegram-канал Следком38

Сотрудника администрации Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области обвинили в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что правоохранители задержали председателя комитета по сельскому хозяйству, природным ресурсам и экологии администрации Усть-Кутского муниципального образования. Против чиновника было возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ.

При этом, по информации ведомства, ранее мужчине предъявили обвинение в халатности. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«В связи с нарушением меры пресечения мужчина был объявлен в федеральный розыск. В настоящее время фигурант задержан по ст. 91 УПК РФ, с его участием проводятся все необходимые следственные действия», — рассказали в СК.

Там добавили, что сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Следователи направили в суд ходатайство о заключении чиновника под стражу.

Ранее адвокат объяснил, как защитить себя от домогательств на корпоративе.
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян массово взламывают через Wi-Fi. Как обезопасить себя и свой гаджет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!