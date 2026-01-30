Названа зарплата директора печально известного интерната в Кузбассе

В 2024 году среднемесячная зарплата Елены Морозовой, возглавлявшей интернат в Прокопьевске, составила 191,5 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд РФ.

«Она была самым высокооплачиваемым руководителем среди всех подведомственных Министерству труда и соцзащиты Кузбасса учреждений», — говорится в сообщении министерства.

В 2023 году Морозова получала в среднем 169 тыс. рублей в месяц, данные за 2025 год не приводятся.

Региональная прокуратура ранее выявила грубые нарушения санитарных норм в Прокопьевском доме-интернате, где в январе не выжили девять пациентов.

В ведомстве рассказали, что забор крови у пациентов проводили не в стерильных помещениях, а в тех же комнатах, где выполняли медицинские процедуры, включая обработку ногтей. Дезинфекция оборудования не проводилась. Как сообщал ТАСС со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Кузбасса, семерых пациентов не стало из-за болезней системы кровообращения, осложненных тромбозами и нарушениями ритма. Еще двоих — в больнице после госпитализации.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит все дома-интернаты в Кузбассе.