Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Названа зарплата директора печально известного интерната в Кузбассе

ТАСС: зарплата директора прокопьевского интерната составляла почти 200 тыс. руб.

В 2024 году среднемесячная зарплата Елены Морозовой, возглавлявшей интернат в Прокопьевске, составила 191,5 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд РФ.

«Она была самым высокооплачиваемым руководителем среди всех подведомственных Министерству труда и соцзащиты Кузбасса учреждений», — говорится в сообщении министерства.

В 2023 году Морозова получала в среднем 169 тыс. рублей в месяц, данные за 2025 год не приводятся.

Региональная прокуратура ранее выявила грубые нарушения санитарных норм в Прокопьевском доме-интернате, где в январе не выжили девять пациентов.

В ведомстве рассказали, что забор крови у пациентов проводили не в стерильных помещениях, а в тех же комнатах, где выполняли медицинские процедуры, включая обработку ногтей. Дезинфекция оборудования не проводилась. Как сообщал ТАСС со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Кузбасса, семерых пациентов не стало из-за болезней системы кровообращения, осложненных тромбозами и нарушениями ритма. Еще двоих — в больнице после госпитализации.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит все дома-интернаты в Кузбассе.
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян массово взламывают через Wi-Fi. Как обезопасить себя и свой гаджет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!