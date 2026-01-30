Размер шрифта
Мужчина угрожал порезать возлюбленную ножом из-за того, что та не вернула долг

В Пензенской области мужчина угрожал возлюбленной ножом из-за долга
В Пензенской области 67-летний мужчина угрожал 59-летней возлюбленной ножом из-за долга. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел после того, как женщина взяла у сожителя деньги в долг, но не вернула их. Мужчина пришел к ней на работу и потребовал вернуть средства, однако получил отказ. После этого он достал нож и направил его в сторону избранницы, угрожая ей физическим устранением. Женщина испугалась и вызвала на место полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

До этого саратовец угрожал своей возлюбленной ножом, сообщает saratov.kp.ru. После возвращения с вахты он узнал, что женщина решила с ним расстаться, и не смог сдержать эмоций.

Ранее в Пензе пьяный муж угрожал жене ножом.
 
