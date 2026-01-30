Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
 (обновлено  )
Политика

На Украине заявили о потере надежд на скорый мир

Политолог Фесенко: надежд на скорое окончание конфликта больше нет
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Надежд на то, что президент США Дональд Трамп сумеет добиться завершения конфликта на Украине, «больше нет». Об этом газете Politico заявил украинский политолог Владимир Фесенко.

«В прошлом году еще были большие надежды на то, что Трамп поможет положить конец конфликту. Теперь этих надежд больше нет» — сказал Фесенко.

При этом политолог назвал «положительным событием» то, что происходит «обсуждение разных технических аспектов» мира.

По его словам, сейчас существуют пределы того, на какие уступки будет готов пойти Зеленский. Фесенко подчеркнул, что украинский лидер хочет «войти в историю» как президент, спасший Украину, а не проигравший в конфликте.

23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной, на которых стороны обсудили мирный план из 20 пунктов. Переговоры должны продолжиться 1 февраля. Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что на них не будет представителей США, а встреча пройдет на более низком уровне.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что осталось решить только территориальный вопрос. Однако прогресс в нем остается ограниченным, подчеркнул он. Издание The Washington Post написало, что для решения территориального вопроса нужна встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

28 января Ушаков сообщил, что Зеленский приглашен на переговоры в Москву, однако президент Украины назвал это невозможным и сказал, что так же может пригласить Путина в Киев.

Ранее в Европе заявили о победе России над Украиной и Западом.
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян массово взламывают через Wi-Fi. Как обезопасить себя и свой гаджет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!