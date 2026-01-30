Политолог Фесенко: надежд на скорое окончание конфликта больше нет

Надежд на то, что президент США Дональд Трамп сумеет добиться завершения конфликта на Украине, «больше нет». Об этом газете Politico заявил украинский политолог Владимир Фесенко.

«В прошлом году еще были большие надежды на то, что Трамп поможет положить конец конфликту. Теперь этих надежд больше нет» — сказал Фесенко.

При этом политолог назвал «положительным событием» то, что происходит «обсуждение разных технических аспектов» мира.

По его словам, сейчас существуют пределы того, на какие уступки будет готов пойти Зеленский. Фесенко подчеркнул, что украинский лидер хочет «войти в историю» как президент, спасший Украину, а не проигравший в конфликте.

23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной, на которых стороны обсудили мирный план из 20 пунктов. Переговоры должны продолжиться 1 февраля. Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что на них не будет представителей США, а встреча пройдет на более низком уровне.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что осталось решить только территориальный вопрос. Однако прогресс в нем остается ограниченным, подчеркнул он. Издание The Washington Post написало, что для решения территориального вопроса нужна встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

28 января Ушаков сообщил, что Зеленский приглашен на переговоры в Москву, однако президент Украины назвал это невозможным и сказал, что так же может пригласить Путина в Киев.

Ранее в Европе заявили о победе России над Украиной и Западом.