Россияне назвали лучшей книгой роман «Война и мир»

Лучшим художественным произведением россияне считают роман «Война и мир», следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob, поступившего в «Газету.Ru».

За произведение Льва Толстого проголосовали 12% опрошенных. На втором месте оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (11%), на третьем — «Преступление и наказание» Федора Достоевского с 2% голосов.

По 1% голосов от респондентов набрали произведения отечественной классики и зарубежной прозы. Благодаря группе молодежи среди опрошенных 1% получила и серия романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Тем временем каждый третий россиянин назвал другие варианты лучшей книги, а каждый 20-й признался, что вообще не читает художественную литературу.

Опрос проводился со 2 июля по 23 августа 2021 года среди 3000 респондентов по всей России.