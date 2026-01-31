Блэкаут оставил без тепла жителей почти 3,5 тыс. многоэтажек на правом берегу Киева

Кличко: в Киеве из-за блэкаута отопления нет почти в 3,5 тыс. многоэтажек

Киев постепенно восстанавливает системы жизнеобеспечения после аварийной ситуации в энергосистеме Украины, но на правом берегу столицы все еще остаются без отопления 3 419 многоэтажек. Об этом написал в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

По его словам, авария привела к остановке систем водо- и теплоснабжения. Коммунальщики и энергетики приступили к их восстановлению. В дома жителей на левом берегу Киева воду уже вернули.

«Сейчас на пониженном давлении система водоснабжения работает в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах», — отметил градоначальник.

До этого большинство украинских регионов столкнулось с масштабным отключением электричества. Причиной послужило одновременное отключение высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также между западной и центральной частями самой Украины.

На этом фоне в ряде городов, в том числе в Киеве, прекратилась подача воды и отопления, остановлена работа метро. Эксперты прогнозируют восстановление системы не раньше чем через сутки.

Ранее в Киеве во время интервью Зеленского пропал свет.