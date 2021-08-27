Туристы рассказали о самых распространенных видах обмана во время путешествий

Пользователи Reddit рассказали о видах мошенничества, с которыми они чаще всего сталкивались во время путешествий, сообщает британский таблоид The Sun.

Одной из наиболее распространенных схем обмана путешественники назвали продажу поддельных билетов для посещения достопримечательностей. Так, один из пользователей соцсети рассказал, как в Египте к нему подошел человек и, представившись гидом, потребовал доплатить за возможность кроме пирамид увидеть еще и сфинкса

«Официальные гиды или сотрудники музеев никогда не подойдут к вам с предложением за что-то доплатить после покупки билета», — рассказал он.

Другая история о мошенничестве связана с двойным меню в ресторанах, когда посетителям заведения предлагают одну карту с ценами пониже, предназначенная на местных, а вторую в иностранной валюте и на английском языке, предназначенную для туристов.

Еще один пользователь Reddit рассказал, как в Новом Орлеане к нему однажды подошел человек с предложением бесплатно почистить ему обувь.

«Свое обещание он исполнил, мои ботинки были отполированы идеально, вот только он попросил деньги за светскую беседу», — добавил он.

Ранее россияне рассказали, как при планировании турпоездок мошенники вымогают деньги.