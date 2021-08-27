Россияне сообщили, почему отказались от путешествий

Больше половины россиян (51%) отказались от путешествий по России или за рубеж из-за нехватки денег, следует из опроса сервиса Туту.ру, поступившего в «Газету.Ru».

Вторая по распространенности (14%) причина отказа — пандемия. Так, одни респонденты боялись заболеть, другие были недовольны введенными эпидограничениями для туристов.

5% опрошенных отказались от поездок из-за кредита, ипотеки или ремонта, столько же просто не хотят путешествовать.

По причинам, связанным непосредственно с работой, никуда не поехали 11% респондентов: 4% назвали себя трудоголиками, столько же устроились на новую работу, а еще 3% не дали отпуск.

При этом 14% россиян отметили, что намерены взять отпуск и поехать куда-нибудь осенью или в декабре.

Ранее сообщалось, что лишь 38% семей могут себе позволить провести отпуск на море в России, 22% имеют возможность отдохнуть на заграничном курорте.