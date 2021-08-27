Сотрудник полиции Капитолия, застреливший 6 января ветерана, раскрыл свою личность

Сотрудник полиции Капитолия, застреливший 6 января ветерана вооруженных сил США Эшли Бэббитт, раскрыл свою личность, сообщает газета Washington Examiner.

Убийцу Бэббитт зовут Майкл Лерой Берд, он продолжает служить в полиции Капитолия в ранге лейтенанта. По словам адвоката семьи Бэббиттов, Терри Робертса, на Капитолийском холме личность полицейского, который убил Эшли, известна всем.

Робертс от имени Бэббитов собирается подать иск об убийстве против Берда. При этом дело о смерти американки Эшли Бэббитт в апреле закрыл минюст Соединенных Штатов. По данным минюста, оснований для уголовного преследования стрелявшего не нашлось.

Ветеран ВВС США Эшли Бэббитт была убита сотрудником полиции Капитолия в ходе январских беспорядков. Женщина хотела попасть через разбитое стекло в двери внутри здания конгресса в один из коридоров.

Ранее застрелившего ветерана в Капитолии полицейского оправдали.