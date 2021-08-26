Президент России Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Могу вам рассказать, что президент примет участие в работе Дальневосточного форума», — заявил он.

Песков также отметил, что глава государства проведет пленарное заседание ВЭФ в очном формате.

По данным пресс-службы правительства Приморского края, в Восточном экономическом форуме — 2021 примут участие представители более чем 60 государств. Главная тема форума этого года — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».