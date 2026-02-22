Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Премьер Словакии попросит остановить поставки энергии на Украину

Фицо заявил, что попросит остановить поставки электроэнергии Украине
IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо попросит словацкого оператора остановить поставки электроэнергии Украине. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Завтра я нанесу визит в государственную компанию SEPS и попрошу ее, чтобы она остановила аварийные поставки электроэнергии на Украину», — сказал он, добавив, что Словакия имеет право ответить на слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что Братислава может закупать газ и нефть не у России.

27 января Киев заблокировал поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба». Фицо заявил, что если 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, то аварийная подача электроэнергии украинской стороне прекратится.

Кроме того, в ответ блокировку трубопроводу Венгрия остановила поставки дизельного топлива на Украину.

Ранее МИД Украины призвал Венгрию и Словакию «отправлять ультиматумы» в Кремль.
 
Теперь вы знаете
Куда исчезло золото Колчака: история крупнейшего ограбления в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!