Премьер Словакии попросит остановить поставки энергии на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо попросит словацкого оператора остановить поставки электроэнергии Украине. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Завтра я нанесу визит в государственную компанию SEPS и попрошу ее, чтобы она остановила аварийные поставки электроэнергии на Украину», — сказал он, добавив, что Словакия имеет право ответить на слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что Братислава может закупать газ и нефть не у России.

27 января Киев заблокировал поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба». Фицо заявил, что если 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, то аварийная подача электроэнергии украинской стороне прекратится.

Кроме того, в ответ блокировку трубопроводу Венгрия остановила поставки дизельного топлива на Украину.

Ранее МИД Украины призвал Венгрию и Словакию «отправлять ультиматумы» в Кремль.