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Афганскую девочку назвали в честь самолета ВВС США, на борту которого она родилась

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Родители девочки, которая появилась на свет на борту американского военного самолета во время эвакуации из Афганистана, назвали ее Рич — это позывной воздушного судна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу европейского командования вооруженных сил США генерала Тода Уолтерса.

«Мы поговорили с матерью и отцом ребенка, родившегося на борту C-17, летевшего на базу «Рамштайн», они назвали девочку Рич. Назвали так, потому что у самолета C-17, который доставил их из Катара в Рамштайн, был позывной Reach», — сказал генерал на брифинге с журналистами.

У беременной афганской беженки начались схватки во время перелета из Кабула в американскую военную базу в Германии. Женщине стало плохо, и командир корабля снизил высоту, чтобы воздух на борту был менее разряженным. Это помогло стабилизировать состояние матери, и она выжила.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют принять еще 50 тыс. беженцев из Афганистана.

Официальный представитель движения «Талибан (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России) Забихулла Муджахид заявил во вторник, 24 августа, что покинуть Афганистан можно будет только до 31 августа. После этого выезд из страны будет закрыт.

Талибы объявили о захвате власти в Афганистане 15 августа. После этого тысячи афганцев и граждан других стран начали искать способы уехать из Афганистана.

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