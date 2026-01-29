Израиль и Саудовская Аравия обсудят удары по Ирану

Axios: Израиль и Саудовская Аравия обсудят в США удары по Ирану

Власти США примут высокопоставленных представителей министерства обороны и разведки из Израиля и Саудовской Аравии для переговоров по Ирану. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что представители Израиля отправились в Вашингтон, чтобы поделиться разведданными о потенциальных целях в Иране. В то же время саудовские официальные лица стремятся предотвратить войну, настаивая на дипломатическом решении.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что крупные американские силы движутся в сторону Ирана.

В июне 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страна полностью уничтожила ядерную программу Ирана с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти отрицают ликвидацию своих ядерных объектов. «Газета.Ru» вела хронику событий.

11 января 2026 года телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривал военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране.

Ранее в России объяснили, почему удар США по Ирану стал более вероятен.