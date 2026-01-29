Размер шрифта
В ЮАР отказались прокатывать фильм о Мелании Трамп

В ЮАР отозвали из проката документальный фильм о первой леди США Мелании Трамп
Julia Demaree Nikhinson/AP

Премьера документального фильма о Мелании Трамп, запланированная в кинотеатрах Южной Африки на 30 января, была отменена. Об этом сообщило южноафриканское новостное издание News 24.

«В связи с текущей ситуацией фильм больше не будет выпущен в прокат в нашей стране», — заявил изданию глава отдела продаж дистрибьюторской компании Filmfinity Тобашан Говиндараюлу.

Он воздержался от комментариев относительно причин такого решения, не пояснив, что именно повлияло на полный отказ от показа фильма в Южной Африке.

Filmfinity обладает исключительными правами на распространение фильма о первой леди США в ЮАР. Крупнейшие сети кинотеатров страны включили фильм в свой репертуар, однако теперь вынуждены отказаться от его показа.

Фильм повествует о 20 днях из жизни первой леди США, предшествующих инаугурации американского президента.

В феврале прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансовой помощи Южно-Африканской Республике (ЮАР) из-за того, что там конфискуют земли коренных народов и «очень плохо обращаются с определенными классами людей».

Ранее фильм Тимура Бекмамбетова обошел «Аватар» в прокате США.
 
