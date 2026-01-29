Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Пьяная россиянка с ножом напала на кассира в магазине из-за бутылки спиртного

В Самарской области женщина с ножом напала на кассира и попала на видео

В Тольятти пьяная покупательница, попыталась ограбить магазин, угрожая продавцу ножом, 35-летняя местная жительница хотела похитить бутылку спиртного. Об этом сообщает УМВД Самарской области.

Инцидент произошел в одном из продовольственных магазинов города. Пьяная покупательница с ножом оттолкнула кассира, пытаясь добраться до алкоголя на полке за его спиной. Продавец оказал сопротивление, грабительница скрылась.

Подозреваемую задержали в течение суток. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о покушении на разбой.

До этого в Нижегородской области мужчина украл из автомата игрушки. Он сломал дверцу автомата, достал игрушки и затем раздал их случайным людям на улице. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее пьяный мужчина напал на коллегу с молотком и ограбил кассу.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!