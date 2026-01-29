Пьяная россиянка с ножом напала на кассира в магазине из-за бутылки спиртного

В Самарской области женщина с ножом напала на кассира и попала на видео

В Тольятти пьяная покупательница, попыталась ограбить магазин, угрожая продавцу ножом, 35-летняя местная жительница хотела похитить бутылку спиртного. Об этом сообщает УМВД Самарской области.

Инцидент произошел в одном из продовольственных магазинов города. Пьяная покупательница с ножом оттолкнула кассира, пытаясь добраться до алкоголя на полке за его спиной. Продавец оказал сопротивление, грабительница скрылась.

Подозреваемую задержали в течение суток. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о покушении на разбой.

До этого в Нижегородской области мужчина украл из автомата игрушки. Он сломал дверцу автомата, достал игрушки и затем раздал их случайным людям на улице. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее пьяный мужчина напал на коллегу с молотком и ограбил кассу.