В Госдуме предложили ввести обязательное согласие мужа на аборт

Необходимо законодательно закрепить обязательное согласие мужа на искусственное прерывание беременности. С такой инициативой в беседе с ТАСС выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

«Должен быть федеральный закон с точки зрения согласия отца ребенка. Мы исходим из того, что если это зарегистрированный брак, то это отец будущего ребенка, и, конечно, он также вправе принимать решение о рождении», — сказала депутат.

Ее заявление прозвучало в связи с предложением патриарха Московского и всея Руси Кирилла об усилении роли мужчины в решении вопроса об аборте.

29 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что аборт, в случае официально зарегистрированного брака, должен осуществляться с согласия будущего отца. По мнению патриарха, женщина может в состоянии аффекта совершить ошибку. Поэтому важно присутствие рядом с ней мужа, который сможет сказать: «Нет, вытянем, деньги заработаем, не надо», отметил Кирилл.

Он также напомнил слова президента России Владимира Путина, который заявил, что решения в отношении детей должна принимать семья, а не отдельные родители.

