Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

В Госдуме предложили ввести обязательное согласие мужа на аборт

Депутат Буцкая выступила за обязательное согласие мужа на аборт
РИА Новости

Необходимо законодательно закрепить обязательное согласие мужа на искусственное прерывание беременности. С такой инициативой в беседе с ТАСС выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

«Должен быть федеральный закон с точки зрения согласия отца ребенка. Мы исходим из того, что если это зарегистрированный брак, то это отец будущего ребенка, и, конечно, он также вправе принимать решение о рождении», — сказала депутат.

Ее заявление прозвучало в связи с предложением патриарха Московского и всея Руси Кирилла об усилении роли мужчины в решении вопроса об аборте.

29 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что аборт, в случае официально зарегистрированного брака, должен осуществляться с согласия будущего отца. По мнению патриарха, женщина может в состоянии аффекта совершить ошибку. Поэтому важно присутствие рядом с ней мужа, который сможет сказать: «Нет, вытянем, деньги заработаем, не надо», отметил Кирилл.

Он также напомнил слова президента России Владимира Путина, который заявил, что решения в отношении детей должна принимать семья, а не отдельные родители.

Ранее общественница заявила о нежелании россиянок рожать из-за жадности.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!