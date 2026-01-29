Размер шрифта
Уральские врачи спасли беременную, упавшую с высоты

На Урале спасли беременную, упавшую с высоты
Министерство здравоохранения Свердловской области

На Урале беременная упала с высоты и сломала бедренную кость. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Свердловской области.

В Екатеринбурге 41-летняя беременная женщина упала с высоты десяти метров. В результате у нее диагностировали ушиб головы и сложный оскольчатый перелом левой бедренной кости, угрозы прерывания беременности медики не выявили.

Пациентке провели первую операцию в шоковой операционной приемного отделения. Через неделю, когда ее состояние стабилизировалось, женщине выполнили вторую операцию по замене аппаратов внешней фиксации на внутренний фиксатор. Для дальнейшего ведения беременности ее перевели в другую больницу.

Ранее в Перми беременная получила перелом таза из-за падения из окна.
 
