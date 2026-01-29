В США назвали российские подлодки главной угрозой Америки в Персидском заливе

Подводные лодки проекта «Варшавянка» российского производства, состоящие на вооружении Ирана, могут представлять главную угрозу для американских авианосных группировок в Персидском заливе. Об этом пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Джек Бакби.

По его словам, хотя у Ирана есть около 20 малых субмарин типа Ghadir, они ограничены в дальности и уязвимы при обнаружении. Наиболее боеспособными он называет три российские «Варшавянки».

«Они исключительно тихие, и в сочетании с тем фактом, что подводные лодки могут нести тяжелые торпеды и устанавливать мины, становится ясно, насколько ценным активом они являются для иранских военно-морских сил», — пишет Бакби.

При этом он допускает, что возраст подлодок и их малое количество могут ограничивать оперативную готовность Ирана.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения удара по Ирану, утверждает CNN. Поводом послужил провал предварительных переговоров между двумя странами. The New York Times пишет, что американский лидер примет решение до 31 января. До этого Трамп вновь открыто угрожал Ирану, напомнив об отправке авианосца «Авраам Линкольн», однако Тегеран заявил о готовности ответить на возможную атаку.

Ранее СМИ сообщили о прибытии российских вертолетов в Иран.