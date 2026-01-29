Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Армия

В США назвали российские подлодки главной угрозой Америки в Персидском заливе

19FortyFive: иранские субмарины «Варшавянка» представляют угрозу для ВМС США
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Подводные лодки проекта «Варшавянка» российского производства, состоящие на вооружении Ирана, могут представлять главную угрозу для американских авианосных группировок в Персидском заливе. Об этом пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Джек Бакби.

По его словам, хотя у Ирана есть около 20 малых субмарин типа Ghadir, они ограничены в дальности и уязвимы при обнаружении. Наиболее боеспособными он называет три российские «Варшавянки».

«Они исключительно тихие, и в сочетании с тем фактом, что подводные лодки могут нести тяжелые торпеды и устанавливать мины, становится ясно, насколько ценным активом они являются для иранских военно-морских сил», — пишет Бакби.

При этом он допускает, что возраст подлодок и их малое количество могут ограничивать оперативную готовность Ирана.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения удара по Ирану, утверждает CNN. Поводом послужил провал предварительных переговоров между двумя странами. The New York Times пишет, что американский лидер примет решение до 31 января. До этого Трамп вновь открыто угрожал Ирану, напомнив об отправке авианосца «Авраам Линкольн», однако Тегеран заявил о готовности ответить на возможную атаку.

Ранее СМИ сообщили о прибытии российских вертолетов в Иран.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!