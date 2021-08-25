В Белом доме рассказали о подготовке несекретной версии доклада о коронавирусе

Белый дом пока не комментирует содержание представленного президенту США Джо Байдену доклада американской разведки о происхождении коронавируса, так как на данный момент ведется подготовка его рассекреченной версии. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

«До тех пор, пока эта не секретная версия не будет доступна, я не смогу предоставить никакие дополнительные детали по поводу оценки [документа]», — подчеркнула Псаки, отказавшись давать какую-либо информацию о выводах из доклада.

Она подтвердила, что Байден получил копию секретной версии документа, а спецслужбы также провели для него специальный брифинг.

В конце мая президент США Джо Байден призвал американскую разведку уделить больше внимания теории происхождения коронавируса и сообщить об итогах в течение 90 дней.

25 августа СМИ сообщили, что американская разведка представила Байдену доклад о происхождении коронавируса, но в нем нет четких выводов.