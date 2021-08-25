Правительство снова продлило программу семейной ипотеки

Российское правительство продлило программу семейной ипотеки до 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

«По поручению президента правительство продлило действие программы «Семейная ипотека». Кредиты по льготной ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также отметил, что для реализации этих изменений властям пришлось более чем в два раза увеличить лимит средств на выдачу кредитов — до 1,7 трлн руб. Глава правительства уверен, что такое решение поможет большему числу семей приобрести жилье, а также укрепит спрос на различные товары и услуги, например, на стройматериалы.

Программа льготной ипотеки для семей была запущена как антикризисная мера во время пандемии коронавирусной инфекции в апреле 2020 года. Согласно первоначальным планам, она должна была завершиться в ноябре 2020 года, однако правительство решило продлить программу до июля 2021 года, а затем до 2023 года.