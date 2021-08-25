Эксперт рассказала, за что могут наказывать владельцев собак

Закон предусматривает и административную, и уголовную ответственность в отношении владельцев собак, рассказала агентству «Прайм» адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева.

«За нарушение общественного порядка владелец животного несет административную ответственность, а если животное причинило третьим лицам серьезный вред, или владелец жестоко обращается с питомцем, то и уголовную ответственность», — сказала эксперт.

Она напомнила, что закон также возлагает на владельца животного обязанность возместить причиненный животным материальный ущерб и/или моральный вред.

Региональные власти сами определяют меры ответственности для хозяев питомцев. Например, в Москве за нарушение правил выгула собаки грозит штраф до двух тысяч руб.

Уклонение от регистрации питомца или от его вакцинации против бешенства будет стоить владельцу 2 — 3 тыс. руб.

Хозяин также может быть оштрафован, когда собаку намеренно натравливают на людей или животных — сумма штрафа составит 2 — 5 тыс. руб. Если же хозяин допустил нападение собаки на человека или другое животное, в результате чего последнее погибло, то штраф может составить до 5 тыс. руб.

За жестокое обращение с животным также может грозить административная или в некоторых случаях уголовная ответственность — жестокость карается штрафом в размере до 80 тыс. руб. или лишением свободы на срок до трех лет. Если фиксируются издевательства над несколькими животными или это происходит публично, хозяина могут отправить в тюрьму на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Калининграде съевшую деньги собаку выкинули из окна пятого этажа.