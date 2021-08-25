В Хабаровском крае во время сплава пропали четыре туриста

Четыре человека, в том числе девочка-школьница, пропали во время сплава на байдарках по реке Горин в Хабаровском крае, сообщили в региональной прокуратуре.

«Во время сплава туристов на байдарках по реке Горин Солнечного района незарегистрированная группа из четырех человек, в том числе несовершеннолетняя 2009 года рождения, не вышла на связь в установленный срок – 22 августа 2021 года», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Прокуратура Солнечного района, где исчезла тургруппа, проводит проверку. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что спасатели в Дагестане ищут пятерых людей, которых унесло селевыми потоками. Так, в Левашинском районе поток унес в реку автомобиль «ВАЗ-2107», в котором находились 52-летняя мать и ее 20-летний сын. В селе Куппа унесло грузовую «Газель», в которой находился 51-летний мужчина — позднее спасателям удалось обнаружить машину, однако водителя в ней уже не было.