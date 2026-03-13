Размер шрифта
Над Турцией сбили иранскую ракету

Минобороны Турции заявило об уничтожении силами НАТО еще одной иранской ракеты
Ihlas News Agency/Reuters

Минобороны Турции заявило об уничтожении силами НАТО еще одной ракеты, выпущенной из Ирана и вошедшей в воздушное пространство республики. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Баллистический боеприпас, выпущенный из Ирана и вошедший в воздушное пространство Турции, был нейтрализован подразделениями ПВО и противоракетной обороны НАТО, развернутыми в Восточном Средиземноморье», — уточнили в минобороны.

В заявлении уточняется, что Турция ведет переговоры «с соответствующей страной для выяснения всех аспектов инцидента».

Сегодняшний инцидент уже третий с 4 марта, когда силы НАТО сбили первую баллистическую ракету, выпущенную со стороны Ирана и направлявшуюся к границам Турции.

5 марта Турция вызвала посла Ирана после того, как рядом с ее территорией была сбита баллистическая ракета, предположительно, запущенная из Ирана. По данным The New York Times, целью ракеты могла быть американская авиабаза Инджирлик. Генсек НАТО Марк Рютте в связи с этим допустил возможность применения 5-й статьи договора о коллективной обороне альянса против Ирана. В Тегеране отвергли обвинения и назвали свои отношения с Анкарой дружескими.

Ранее на американской базе в Турции прозвучали сирены.

 
