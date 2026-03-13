Размер шрифта
В G7 призвали Трампа скорее заканчивать войну с Ираном

Axios: страны G7 призвали Трампа быстрее закончить войну с Ираном
Amber Bracken/Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) призвали президента США Дональда Трампа как можно скорее закончить войну с Ираном. Об этом сообщает Axios.

Как отмечает издание, у президента США 12 марта состоялся телефонный разговор с лидерами стран G7. Во время этой беседы Трамп заявил, что США «уже победили» Иран и что Тегеран уже «почти сдается».

При этом нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи Трамп оценил как «легковеса». В ответ лидеры G7 призвали главу Белого дома быстрее разблокировать Ормузский пролив и закончить войну с Исламской Республикой. На что Трамп заверил своих собеседников, что ситуация в проливе улучшается и коммерческие суда вскоре должны возобновить работу.

Журналисты пишут, что Трамп был «неопределен и уклончив» во время разговора относительно своих целей и сроков окончания военной операции. При этом он обозначил пятилетний срок, в течение которого США могут ожидать новой войны. По его словам, США «нужно закончить дело», чтобы избежать новой войны с Ираном через пять лет.

Впоследствии мнения лидеров стран G7 разделились. Некоторые из них считают, что Трамп хочет поскорее закончить войну, а другие — обратное. Кроме того, Мерц, Стармер и Макрон призвали Трампа «не позволять Москве использовать войну в своих интересах», чтобы добиться от Штатов смягчения санкций.

Ранее США за несколько часов изменили позицию по использованию нефтяных резервов.

 
