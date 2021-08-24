ПФР планирует изменить порядок назначения пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) подготовил изменения в регламент предоставления пенсии по старости — выплаты предлагается назначать автоматически. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемый порядок назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года», — говорится в проекте.

Изменения предполагают, что сумма выплаты будет назначена в автоматическом режиме тем россиянам, которые подали заявление о получении пенсии через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Исключение составят ветераны вооруженных сил и космонавты. Они сохранят право на единовременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков подписал приказ, устанавливающий порядок информирования граждан о предполагаемых суммах пенсионных накоплений. Сообщать о предполагаемом размере пенсии будут раз в три года.