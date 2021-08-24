Экс-замначальника таможни в Приморье дали 12 лет колонии за взятку в 34 млн рублей

Бывший первый заместитель начальника Дальневосточного управления Федеральной таможенной службы России Сергей Федоров получил 12 лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Соответствующее решение вынес Советский районный суд Владивостока, передает пресс-служба прокуратуры по Приморскому краю.

Сообщается, что Федорова также обязали выплатить штраф на сумму более 103 млн рублей. Также суд лишил его звания генерал-майора таможенной службы.

Как установило следствие, с января 2016 года по октябрь 2017 года фигурант получил взятку от генерального директора коммерческой организации за неприменение в отношении грузов компании таможенного контроля и ускорение таких процедур. Он также брал деньги за общее покровительство и попустительство по службе в интересах взяткодателя. Сумма взятки превысила 34 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее экс-начальника департамента образования и науки Смоленской области приговорили к тюремному сроку за превышение полномочий и получение взятки в виде планшета.