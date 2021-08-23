Сотрудников уфимского ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества

Уголовное дело об организации преступного сообщества возбудили в отношении семерых экс-сотрудников ГИБДД по Республике Башкирия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывших начальника, его заместителя и пятерых государственных инспекторов безопасности дорожного движения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Республике Башкортостан», — уточнили в ведомстве.

Следствие считает, что в 2016 году начальник указанного отдела ГИБДД — по информации портала Ufa1.ru, 50-летний Ильдус Шайбаков, занимавший в тот период должность заместителя — создал ОПС для того, чтобы получать взятки за выдачу прав без экзаменов. Сумма взятки за каждое удостоверение составляла от 14 тыс. до 40 тыс. рублей в зависимости от вид экзамена.

По данным СК, инспекторы отвечали за каждую стадию процедуры получения водительского удостоверения: оформляли необходимые документы для допуска к сдаче экзамена на право управления машиной, самостоятельно проходили экзамен на знание ПДД, а также якобы проверяли навыки водителя на автодроме и в городе.

Следователи установили причастность подозреваемых не менее чем к 33 фактам получения взяток. Telegram-канал Mash пишет, что за несколько лет гаишники получили от более 400 водителей взяток на миллиард рублей.

Пятеро фигурантов сейчас в СИЗО, один — под домашним арестом, Шайбаков, которого в СМИ прозвали «золотым гаишником», в свою очередь объявлен в розыск. В ходе прокурорской проверки у него нашли три офисных помещения в Уфе общей площадью более 700 кв. м, одну квартиру, загородный дом с земельным участком в элитном коттеджном поселке, два автомобиля-внедорожника — общая сумма имущества превысила 44 млн рублей, сообщали в прокуратуре.