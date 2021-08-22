Путин пошутил про Лаврова на встрече с представителями «Единой России»

Министерство иностранных дел занимает активную наступательную позицию, потенциал отечественной дипломатической службы работает очень прагматично и в национальных интересах России. Об этом во время встречи с представителями «Единой России» заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».

«Иногда мне приходится даже напомнить Сергею Викторовичу, что он не министр обороны, а министр иностранных дел», — сказал глава государства.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 22 августа, проводит встречу с представителями партии «Единая Россия», на которой планируется обсудить инициативы и предложения в предвыборную программу партии, которые поступали во время встреч и обсуждений с гражданами.

Мероприятие проходит на Поклонной горе в Москве, где глава государства ранее также принял участие в торжественной церемонии поднятия флага России, приуроченного ко Дню государственного флага РФ.