Врач развеяла миф о пользе популярной утренней привычки

Врач Лопатина: стакан воды утром не активирует кишечник
Врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина заявила, что стакан воды натощак не «запускает» желудок и кишечник и не облегчает процесс дефекации. Популярную утреннюю привычку она назвала пустым ритуалом в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, распространено мнение, что вода после пробуждения помогает «разбудить» желудочно-кишечный тракт и наладить работу кишечника. Однако с точки зрения доказательной медицины у ЖКТ нет механизма, который активируется именно стаканом воды.

Лопатина пояснила, что кишечник продолжает работать и ночью, поэтому ему не требуется дополнительный «сигнал» в виде жидкости. Также, по ее словам, вода натощак не размягчает стул и сама по себе не улучшает процесс дефекации.

Врач подчеркнула, что для нормальной работы кишечника важен общий объем жидкости, потребляемой в течение суток, а не конкретное время ее приема. Если человек пьет достаточно воды в течение дня, то опорожнение кишечника будет стабильным независимо от того, выпит ли стакан утром, днем или вечером.

«Если же возникают проблемы с утренним стулом, причины чаще всего связаны с режимом питания, снижением утренних позывов, малым объемом пищи, стрессом, образом жизни или приемом лекарств, а не с отсутствием воды натощак», — заключила эксперт.

Ранее россиян предупредили об опасности увлажнителей воздуха.
 
