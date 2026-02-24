Размер шрифта
В Волгоградской области рассказали о неразорвавшихся дронах ВСУ

УФСБ: семь неразорвавшихся БПЛА обезврежено после атаки на Волгоградскую область
В Волгоградской области взрывотехники обезвредили семь неразорвавшихся беспилотников после массовой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион в феврале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

По информации ведомства, общая масса обезвреженного в тротиловом эквиваленте составила порядка 200 килограммов. Каждый беспилотник нес боевой заряд с радиусом поражения более 500 метров.

В пресс-службе УФСБ уточнили, что ВСУ направляли дроны на объекты промышленности и гражданской инфраструктуры Волгоградской области.

13 февраля в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны ночью сбили 58 украинских беспилотников над российскими регионами, из них 43 дрона — над Волгоградской областью.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров тогда сообщил, что украинские беспилотники атаковали жилые дома и объекты промышленной инфраструктуры в Волгоградской области, в результате чего пострадали три человека, в том числе 12-летний мальчик.

Ранее многоквартирные дома в Волгограде получили повреждения при атаке дронов.
 
