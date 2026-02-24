Зеленский сделал заявление в годовщину начала СВО

Зеленский заявил, что Путин не достиг своих целей в СВО

Президент Украины Владимир Зеленский в четвертую годовщину начала специальной военной операции (СВО) опубликовал пост в своем Telegram-канале. Он заявил, что украинцы сумели защитить свою независимость, а российский лидер Владимир Путин якобы «не достиг своих целей».

«Сегодня ровно четыре года, как Путин захватил Киев за три дня. И это многое говорит о нашем сопротивлении, о том, как Украина борется все это время», — написал украинский политик.

По его словам, четыре года миллионы украинцев защищают страну, проявляя большое мужество. Зеленский заявил, что России не удалось «сломить украинцев и победить в этой войне».

«Мы сохранили Украину, и мы сделаем все, чтобы добиться мира и справедливости», — отметил Зеленский.

До этого Зеленский признался, что первые два года после начала СВО жил в бункере в тщательно охраняемом президентском квартале Киева. Однако сейчас, как уточнил украинский лидер, в бункере он больше не живет, а лишь спускается туда при воздушной тревоге.

Зеленский также утверждает, что Россия якобы «вынашивает планы покушения на него», поэтому «большая часть его повседневной жизни, особенно передвижения, держится в строжайшем секрете».

Ранее Зеленский обвинил Путина в начале третьей мировой войны.