Врач рассказала, какие витамины помогут укрепить нервы

Врач Медведева: для бодрости и стабильной психики нужно принимать витамин D

Прием витамина D, магния и витаминов группы В, а также правильный режим света помогут укрепить нервную систему и избавиться от весенней хандры. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог Мария Медведева.

«Весной организм истощен: не хватает солнца и витаминов. Укрепить нервную систему поможет прием витамина D. Это основа. Зимой и весной он нужен практически всем для бодрости и стабильной психики. Сюда же добавим прием магния + витамины группы В. Это классическая связка для снятия напряжения и восстановления нервов. Эффективны адаптогены (природные, реже синтетические вещества, повышающие способность организма сопротивляться стрессу, физическим нагрузкам). Например, женьшень, элеутерококк, ашваганда, родиола розовая — помогают взбодриться, но подходят не всем. Это обязательно нужно учитывать», — сказала Медведева.

Врач также обратила внимание, что для здоровья нервной системы очень важен режим света.

«Утром нужен яркий свет, чтобы проснуться. Вечером — темнота и никаких гаджетов за час до сна — синий свет телефона или компьютера мешает выработке гормона сна», — констатировала Медведева.

До этого доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала «Газете.Ru», что наиболее востребованы витамин D в форме капель или таблеток с масляной основой, которая обеспечивает усвоение, и витамин B12 в метилкобаламине.

