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В Киеве Вселенский патриарх не вышел к прихожанам УПЦ

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Osman Orsal/Reuters

Константинопольский патриарх Варфоломей, который сейчас находится с визитом в Киеве, не вышел к прихожанам Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента (Вечерю)

Порядка десяти тысяч прихожан УПЦ ждали Вселенского патриарха возле здания Верховной Рады, чтобы рассказать ему о притеснениях со стороны Православной церкви Украины (ПЦУ), которой он предоставил автокефалию (независимость от Москвы) в 2019 году. Однако Варфоломей проигнорировал манифестантов и вошел в украинский парламент через черный ход.

«Ситуация, которая сегодня произошла, четко расставляет все акценты. Миряне Украинской православной церкви сформулировали тезисы, которые они пытались донести до патриарха Варфоломея от имени миллионов верующих граждан Украины. Но у них это не получилось», — прокомментировал Климент.

Он отметил, что издевательства над прихожанами приходов, оставшихся в УПЦ, и захваты таких храмов «стали возможными и усугубились, потому что Варфоломей расписался в документе, который называют томосом (указ патриарха об автокефалии ПЦУ — прим. ред)».

Ранее в Русской православной церкви назвали «наказанием Божьим» Варфоломею превращение Святой Софии в мечеть.

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