Режим ЧС ввели в Марий Эл из-за лесных пожаров

Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев ввел режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Уточняется, что 18 августа в регионе возник лесной пожар, который не удается локализовать по настоящее время. Существует угроза его распространения на населенные пункты, примыкающие к лесным массивам и находящиеся в пяти километрах зоне от кромки горения.

Причиной крупного лесного пожара в Марий Эл, по предварительным данным, является сухая гроза.

Ранее спутниковые снимки, опубликованные NASA, показали, что дым от лесных пожаров, охвативших Якутию, Красноярский край и ряд других регионов, достиг Северного полюса. В сообщении NASA отмечается, что дым скрывает из вида от спутника большую часть территории, простирающейся на 3200 километров с востока на запад и на 4000 километров с юга на север. В космическом агентстве добавили, что это, возможно, первый случай в истории, когда дым от пожаров достиг полюса Земли.