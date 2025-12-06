Кадыров пообещал жесткий ответ на атаки по высоткам в центре Грозного

Кадыров: ВСУ в течение недели будут ощущать «жесткий ответ» на атаки по Грозному

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале пообещал Вооруженным силам Украины (ВСУ) «жесткий ответ» на атаки по высоткам в центре Грозного.

«Начиная с завтрашнего дня и в течение недели укрофашисты ощутят на себе наш жесткий ответ. Только мы, в отличие от них, не будем наносить трусливые удары по мирным объектам», — отметил Кадыров.

Он уточнил, что российские атаки будут направлены на военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Кадыров обратился к украинским войскам с призывом определить место для встречи «лицом к лицу», если те считают себя «воинами».

Беспилотник ВСУ ранним утром 5 декабря ударил по небоскребу «Грозного-Сити». В результате взрыва значительно поврежден фасад здания. Кроме того, украинские дроны атаковали портовую инфраструктуру в Темрюке Краснодарского края. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

