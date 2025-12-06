На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда продолжатся переговоры делегаций США и Украины

Axios: делегация США считает, что компромисс по территориям может быть достигнут
Vadim Ghirda/AP

Переговоры делегаций США и Украины продолжатся в Майям в субботу. Об этом сообщает портал Axios.

По информации авторов материала, американская сторона считает, что компромисса по территориальным вопросам можно достичь.

«Хотя публичные позиции Украины и России кажутся непримиримыми, американские чиновники продолжают считать, что компромисс может быть достижим даже по самому чувствительному вопросу территории», — говорится в публикации.

Также американский чиновник уточнил, что двухчасовые переговоры США и Украины в четверг прошли «позитивно».

5 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что завершение урегулирования конфликта на Украине «на очереди».

Также помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл неизвестные нюансы переговоров российского лидера Владимира Путина, спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера.

По его словам, атмосфера в ходе встречи была «конструктивно-дружеская».

Ранее Сырский признал, что армия России наступает по всей линии фронта.

