В пригороде Воронежа обломки сбитого БПЛА повредили линию электропередачи

Гусев: обломки сбитого беспилотника повредили ЛЭП в пригороде Воронежа
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в пригороде Воронежа, обломки дрона повредили линию электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«При падении обломков повреждена линия электропередачи», — написал он.

По словам Гусева, обошлось без пострадавших. Он призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в случае их обнаружения и не осуществлять фото- и видеосъемку работы ПВО.

Губернатор предупредил, что угроза атаки дронов сохраняется в Воронеже, Нововоронеже, Бутурлиновском, Россошанском и Острогожском районах.

4 декабря Гусев сообщил, что средства ПВО за ночь уничтожили шесть беспилотников на территории одного городского округа и четырех районов Воронежской области. В одном из муниципалитетов получила ранение женщина. Врачи оказали ей медпомощь. Пострадавшая отказалась от госпитализации. Кроме того, при падении обломков дрона выбило стекла в квартире, магазине и аптеке, которые находились в одном многоквартирном доме. Также осколками посекло две легковые машины, добавил губернатор.

Ранее в Воронежской области из-за атак ВСУ были повреждены резервуары с топливом.

