В одном из городов ЛНР восстановили энергоснабжение после атаки дронов ВСУ

Энергоснабжение города Горское в Луганской народной республике (ЛНР) полностью восстановлено после ночной атаки украинских дронов. Об этом сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале.

«Последствия вражеского обстрела, произошедшего прошлой ночью в городе Горское, ликвидированы», — написал он.

5 декабря Колягин сообщил, что город полностью обесточен в результате налета беспилотников, а министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР проинформировало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Первомайском, Северодонецком и Рубежанском округах.

В начале июня ВСУ обстреляли Горское, в результате чего были повреждены семь жилых домов. По словам Колягина, обошлось без пострадавших. Один из домов был полностью разрушен, еще один частично поврежден, а у остальных пострадали остекление и кровля.

Ранее украинские беспилотники атаковали две АЗС в ЛНР.