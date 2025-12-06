В Ирландии началось расследование из-за появления БПЛА во время визита Зеленского

Полиция Ирландии начала расследование по поводу неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были замечены в бесполетной зоне во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Дублин. Об этом сообщила газета The Irish Times.

По данным издания, инцидентом занимается специализированное детективное подразделение национальной полиции, которое специализируется на делах, связанных с угрозой национальной безопасности и терроризмом. К расследованию подключены вооруженные силы Ирландии, а также зарубежные партнеры.

Как уточняет газета, спецслужбы Великобритании и стран Евросоюза вместе с ирландскими коллегами пытаются установить происхождение дронов и возможные мотивы их запуска.

Четыре неизвестных военных беспилотника преследовали самолет Зеленского во время его визита в Ирландию. После этого БПЛА некоторое время кружили над военным кораблем. Власти республики решили не сбивать дроны, теперь инцидент расследуют. Кто и зачем преследовал самолет президента Украины — остается неясным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции заметили неизвестные БПЛА над базой атомных подлодок.