На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ирландии началось расследование из-за появления БПЛА во время визита Зеленского

Полиция Ирландии начала проверку из-за БПЛА, замеченных при визите Зеленского
true
true
true
close
Shutterstock

Полиция Ирландии начала расследование по поводу неопознанных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были замечены в бесполетной зоне во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Дублин. Об этом сообщила газета The Irish Times.

По данным издания, инцидентом занимается специализированное детективное подразделение национальной полиции, которое специализируется на делах, связанных с угрозой национальной безопасности и терроризмом. К расследованию подключены вооруженные силы Ирландии, а также зарубежные партнеры.

Как уточняет газета, спецслужбы Великобритании и стран Евросоюза вместе с ирландскими коллегами пытаются установить происхождение дронов и возможные мотивы их запуска.

Четыре неизвестных военных беспилотника преследовали самолет Зеленского во время его визита в Ирландию. После этого БПЛА некоторое время кружили над военным кораблем. Власти республики решили не сбивать дроны, теперь инцидент расследуют. Кто и зачем преследовал самолет президента Украины — остается неясным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции заметили неизвестные БПЛА над базой атомных подлодок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами