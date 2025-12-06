На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В паспорте мошенника, обманувшего Долину, оказалось фото Тома Холланда

Ларису Долину обманули, прислав паспорт с фото актера Тома Холланда
Первый канал

В соцсетях обратили внимание на сходство мошенника, обманувшего Ларису Долину, со звездой фильма «Человек- паук» Тома Холланда. Фото афериста показали во время эфира программы «Пусть говорят» на Первом канале .

Поддельный паспорт с фотографией голливудского актера Тома Холланда стал инструментом мошенников, обманувших народную артистку России Ларису Долину. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников Росфинмониторинга и силовых структур, прислали певице снимок документа для подтверждения личности одного из участников аферы, в графе с фото был изображен исполнитель роли «Человека-паука». Певица поверила в подлинность документа .

Лариса Долина призналась, что только спустя четыре месяца поняла, что стала жертвой обмана, продавая квартиру, она была уверена, что помогает изобличить преступников .

Певица пообещала, что вернет все деньги Полине Лурье, которая в итоге купила ее квартиру за 112 млн рублей .

В августе 2024 года Долина продала недвижимость и перевела деньги мошенникам , которые представились сотрудниками МВД . Позже певица обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной . В конце ноября Второй кассационный суд признал законными решения нижестоящих инстанций о возврате недвижимости Долиной квартиры . 16 декабря Верховный суд рассмотрит дело Долиной-Лурье о спорной квартире .

Ранее Лариса Долина заявила, что мошенники следили за ней и ее детьми.

