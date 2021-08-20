В Великобритании списки людей на третью дозу прививки изменили в пользу бедных

В Великобритании списки людей на третью дозу прививки изменили в пользу наиболее уязвимых и бедных граждан страны, сообщает газета The Daily Mirror.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что уязвимое население будет иметь доступ к бустерным инъекциям против COVID-19 со следующего месяца. Необходимость провести дополнительный этап вакцинации была доказана после того, как ученые Оксфордского университета выяснили, что эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca со временем снижается.

Отмечается, что снижение эффективности чаще всего наблюдалось среди участников исследования в возрасте от 35 лет, чем среди людей более молодого возраста.

Также в исследовании говорится, что те, кто заразился коронавирусом после прохождения курса вакцинации, имеют такую же вирусную нагрузку, как и те, кто не прививался. По мнению британских ученых, это связано с тем, что дельта-штамм более опасен, чем ранее доминирующий в Великобритании штамм альфа.