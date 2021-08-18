В Москве в среду ожидается до +29°С и гроза

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в среду, 18 августа, будет до +29°С. В столице будет дождь, гроза и порывистый ветер, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +27...+29°С. Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, местами гроза.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +17...+19°С. Подует южный ветер 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 745 мм рт. ст. Ночью также ожидается облачная погода, местами сильный дождь и гроза. Подует западный ветер 5-10 м/c, при грозе порывы достигнут 17 м/c.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что последний месяц лета будет в Центральной части России дождливым и умеренно теплым. Жаркая погода будет только в первой декаде августа.