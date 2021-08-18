Иностранцы стали реже приезжать в Россию в период пандемии

Поток иностранцев, приезжающих в Россию, сократился в 31 раз в сравнении с периодом до пандемии в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР).

По итогам первой половины 2021 года в России побывали почти пять миллионов иностранных граждан, 64,4 тысячи из них прибывали в РФ именно с туристическими целями. В 2019 году эта цифра составляла 15 млн.

Большая часть иностранцев (4,8 млн человек) являются выходцами из стран СНГ. В Россию также приезжали граждане Турции, Филиппин, Китая, Германии и Индии. В АТОР уточнили, что в рейтинге по въезду в РФ во многом зависят от того, открыты ли границы между странами.

Лидером туристического въездного потока в первом полугодии текущего года стала Куба, откуда приехали 20,5 тыс. граждан. Второе место заняли ОАЭ, а на третьем месте расположилась Турция.

Ранее стало известно, что отдых в России подорожал более чем на треть. Cредний чек на летний отдых в России в текущем году составил 64 000 рублей.